An der Ufanksphas hunn déi Réiserbänner immens nervös gewierkt an hu vill Feeler gemaach vun deenen d'Griiche profitéiert hunn, fir déi Bierchemer auszekonteren. Schonn no 12 Minutte war Athen 6 Goler vir bei 8:2. De Goalkeeper Liszkai vum Lëtzebuerger Vertrieder huet do ugefaangen, besser ze halen an d'Feeler hu sech a Grenze gehalen. D'Parti war du méi equilibréiert, deels war Bierchem och liicht iwwerleeën. Athen loung an der Paus nach mat 17:13 géint Bierchem am Avantage.

De 4 Goler Ecart no 30 Minutten ass net esou schlecht bedenkt een, datt mat Geoffroy Guillaume an dem Griich Christo Tsatso 2 ganz wichteg Spiller feelen.



Déi Bierchemer koumen awer net gutt aus der Kabinn an de Réckstand huet sech direkt vergréissert. No 45 Minutten war et nämlech e Réckstand vun 8 Goaler deen et ze verdaue gouf. An de Minutten dono ass de Réckstand net méi weider gewuess mee de Golkipp vun den Athener huet e puer gutt Parade gewisen an esou war et och net méiglech méi no erunzekommen.



Schlussendlech verléiert Bierchem mat 25:32. Am Retourmatch nächste Weekend zu Krautem gëtt et fir Bierchem dann eng ganz schwéier Aufgab ze léisen.