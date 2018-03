© afp

An enger spannender Course ka sech d'Finnin Kaisa Mäkäräinen ganz knapps, mat engem Virsprong vun 0,2 Sekonnen, virum Anaïs Bescond duerchsetzen. Op déi drëtt Plaz ass d'Laura Dahlmeier gelaf mat engem Réckstand vun 17,5 Sekonnen an dat obwuel déi zwee, mat engem Schéissfeeler, 1 Feeler manner um Pabeier stoen haten wéi d'Mäkäräinen. Mee d'Finnin ass als eng vun de stärkste Leeferinnen bekannt an huet daat domat och ënner Beweis gestallt.D'Slowakin Anastasiya Kuzmina koum nëmmen op déi 6. Plaz an huet domat d'Féierung am Gesamtweltcup missen un d'Gewënnerin aus Finnland ofginn.Domat fält d'Entscheedung ëm de Gesamtweltcup um Sonndeg am Massestart.