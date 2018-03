An der Relegatioun vum Dëschtennis gewënnt Recken géint Hueschtert/Folscht a Bäerbuerg an d'Union trenne sech mat 5:5.

D'Victoire vu Recken mat 6:3 géint Hueschtert/Folscht huet och näischt méi un der Relegatioun an déi zweet Divisioun geännert.D'Union hätt misse mat 6:0 géint Bäerbuerg gewannen fir se ze iwwerhuelen a soumat net am Schluss op der Barrageplaz ze stoen. Dëst sollt awer net gelengen an déi zwou Ekippen hu sech mat engem 5:5 getrennt.