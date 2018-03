© Guy Seyler

Hären

An derstoungen dräi Partien um Programm an sinn et d'Musel Pikes déi, mat engem méi ausgeglachene Kader, eng jonk Ekipp vun Esch konnte bezwéngen. Bei der Heemequipe vun Esch huet dann och net vill geklappt an am zweete Véierel konnte se just 11 Punkte markéieren wat direkt e Réckstand vun 10 Punkte bedeit huet. Schlussendlech krit de Basket Esch eng richteg op den Deckel a verléiert mat 57:87.Och den T71 kann als Gaascht iwwerzeegen a klappt d'Etzella mat 87:76. Nodeems déi Diddelenger den éischte Saz verluer hunn, hu si dono richteg Gas ginn a konnten all déi aner Véierelen fir sech entscheeden. Beschte Scorer bei den Diddelenger war den Tom Schumacher mat 29 Punkten.Am drëtte Match vun der Titelgrupp déi och däitlech mat 107:81 doheem géint d'Sparta konnte gewannen. Just am zweete Saz hat Steesel Problemer mat de Bartrenger a waren no engem 9-Punkte Réckstand nees op 3 Punkte erukomm. Mee no der Paus huet d'Amicale nees e Gang eropgeschalt an du waren déi Bartrenger ouni Chance.An derbei den Hären gewënnt de Racing no enger staarker zweeter Halschent géint Hiefnech. An der Paus louchen se nämlech nach mat 38:45 am Réckstand. Dono ass d'Heemequipe dann awer senger Favoritteroll gerecht ginn a gewannen schlussëndlech mat 88:77. Dominéierende Mann war de Scott Morton beim Racing dee mat 34 Punkten, 10 Rebounds an 10 Assists en Triple-double fäerdeg bruecht huet.Am anere Match gouf et eng ganz däitlech Néierlag fir Hesper well si verléieren doheem mat 64:105 géint BC Mess. Haaptacteuren bei dësem Match waren den Dylan Talley mat 36 Punkten an de Richard Ross mat 33 Punkten an 10 Rebounds.Ausserdeem steet mat der Arantia Fiels säit gëschter den éischten Opsteiger aus der Nationale 2 fest.

Dammen

An derbei den Dammen gewënnt Diddeleng mat 66:61 géint Contern a bleift domat an der Tabell op der zweeter Plaz a kann säi Virsprong op Contern ausbauen, déi op der véierter Plaz stinn. Nodeems Diddeleng déi éischt Halschent, haaptsächlech den zweete Véierel, dominéiert huet, konnt Contern an der zweeter Halschent nach eng kéier ophuelen mee den Réckstand vun der éischter Halschent sollt ze grouss gewiescht sinn.An der zweeter Partie ka sech d'Amicale vu Steesel an engem spannende Match géint d'Musel Pikes duerchsetzen. Am Match ass et immens hin an hier gaangen a béid Ekippen konnte sech emmer nees e Virsprong eraus spillen mee keng Ekipp konnt dësen halen. Am Schluss vum Match hat d'Amicale dann awer déi méi staark Nerven a gewënnt mat 78:73.Eng Victoire gouf et och nach fir d'Etzella géint de Gréngewald. Hei war et eng méi däitlech Ugeleeënheet an Ettelbréck gewënnt mat 86:70. Et war dann och schonn den éischte Véierel deen hei entscheedend war well do konnt d'Etzella mat 35:20 fir sech entscheeden. Dono war de Match ausgeglach mee de Réckstand konnt de Gréngewald zu kengem Zäitpunkt vun der Partie ophuelen.