An der 1. Bundesliga vum Volleyball bei den Hären gëtt et eng däitlech 0:3-Néierlag (17:25, 22:25, 15:25) vummat Bühl géint Berlin.An och deverléiert mat Düren géint Herrsching. Hei war d'Resultat awer méi knapps an um Enn stoung et 2:3 (22:25, 32:30, 27:25, 21:25, 15:8).