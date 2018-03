De Roger Federer huet am 2. Tour sensationell an 3 Sätz géint den Thanasi Kokkinakis verluer. Den Nadal ass domadder vun e Méindeg un nees d'Nummer 1.

© AFP

De leschte Sonndeg hat de Roger Federer an der Finall vun Indian Wells géint de Juan Martin del Potro aus Argentinien seng éischt Partie fir dës Saison verluer. Um Samschdeg ass déi nächst dobäi komm. De Schwäizer huet sensationell am 2. Tour vum ATP-Tournoi zu Miami an 3 Sätz mat 6:3, 3:6 a 6:7 géint den 21 Joer alen Australier Thanasi Kokkinakis (ATP 175) verluer.Duerch dës Néierlag muss de Schwäizer d'Spëtzepositioun an der Weltranglëscht nees un de Spuenier Rafael Nadal ofginn.