No 1500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlo an 10 Kilometer lafen hat de Bob Haller beim European Cup zu Quarteira a Portugal als 10. e Réckstand vun 3 Minutten a 57 Sekonnen op de Gewënner Dorian Coninx aus Frankräich. Um Podium stoungen nach de Fransous Léo Bergere an den Norweger Casper Stornes.No senger schwiereger Saison 2017 leeft et dëst Joer bis ewell ganz gutt fir de Bob Haller. Beim Weltcup zu Kapstadt hat sech de Lëtzebuerger iwwert d'Sprintdistanz schonn als 10. klasséiert a bei der World Triathlon Series zu Abu Dhabi war iwwert d'Sprintdistanz eng 24. Plaz erausgesprongen.