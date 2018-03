E Samschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger U20-Nationalekipp mat 3:1 (24:26, 25:15, 25:16 an 25:23) géint Island gewonnen. Am Optaktmatch géint Schottland hat ee sech och scho mat 3:1 duerchgesat.Nieft Lëtzebuerg a Schottland sinn och nach Island an d'Färöer Insele mat dobäi.Um Sonndeg spillt Lëtzebuerg géint d'Färöer Inselen. Hei geet et dann ëm d'Goldmedail. An der Tabell steet Lëtzebuerg virun der leschter Partie op der 1. Plaz an huet 2 Punkte Virsprong op d'Färöer Inselen.