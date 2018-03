© AFP

No 15 Kilometer a 4 Schéissen huet sech de Russ Maxim Zwekow am Massestart d'Victoire geséchert. Um Podium stoungen nach mam Erlend Bjöntegaard an dem Johannes Thingnes Bö zwee Norweeger um Podium. De Bjöntegaard huet wéi de Gewënner zweemol donieft geschoss an hat e Réckstand vun 2,7 Sekonnen. De Bö hat zwee Feeler a konnt op der leschter Ronn nach op déi 3. Plaz no vir lafen. Hien hat e Réckstand vun 16,6 Sekonnen.De Martin Fourcade hat um Sonndeg keng Chance a gëtt den 19., ma och dës Plaz geet duer, fir d'Klassement am Massestart ze gewannen. Donieft huet de Fransous um Enn vun der Saison och an all den aneren Disciplinnen, dem Sprint, dem Eenzel an der Poursuite, d'Nues vir. De Gesamtweltcup hat de Martin Fourcade scho virun de leschte Coursse fir sech entscheed.