E Sonndeg goufe 4 vun 8 Matcher vun den Aachtelsfinallen an der Coupe de Luxembourg gespillt. Eng Ronn weider sinn nach Déifferdeng, US Esch an Hueschtert.

© Gilles Alessandro Carlizzi

Déi ganz grouss Iwwerraschung gouf et zu Gréiwemaacher, well do kann d'Lokalekipp aus der Éirepromotioun géint Munneref aus der BGL Ligue gewannen. Ausserdeem gewënnt Hueschtert ongewéinlech héich mat 5:0 géint Hamm Benfica. Bei deenen aneren 2 Matcher bleiwen d'Iwwerraschungen aus a mat Déifferdeng an der US Esch kënne sech d'Favoritten duerchsetzen.

Gréiwemaacher (EP) - Munneref (ND) 1:0

© Gilles Alessandro Carlizzi

Et war keng gutt éischt Halschent, déi d'Spectateuren am Stade op Flohr ze gesi kruten. Déi Munnerefer hu gutt mateneen kombinéiert, mee virum Strofraum si se ëmmer nees hänke bliwwen. Kuerz virun der Paus huet et dann och Gréiwemaacher mol eng kéier probéiert, mee se sinn awer ëmmer un der Munnerefer Verteidegung hänke bliwwen.Och an der zweeter Halschent goufen d'Spectateuren net vun den Hockeren gerappt a vill Golchance konnt sech keng Ekipp erausspillen. An der 73. Minutt ass de Selimovic mat engem Fallrückzieher um Da Silva hänke bliwwen. 6 Minutte méi spéit huet d'Ekipp aus der Éierepromotioun et dann awer fäerdeg bruecht, d'Resultat op 1:0 ze stellen. De Ferizaj huet de Schaab an nach e Verteideger ëmdribbelt an huet de Ball an de Gol geschoss. Domadder gewënnt Gréiwemaacher mat 1:0.

Ierpeldeng (EP) - Déifferdeng (ND) 0:2

Vun Ufank un huet Déifferdeng gewisen, ween de Chef um Terrain ass an huet de Match dominéiert. Et sollt dann och just 9 Minutten daueren bis d'Gäscht 1:0 a Féierung waren. De Malouda huet eng gutt Pass op de Caron gespillt, deen ass alleng op de Gol zougelaf a konnt den Oberweis mat engem Schoss an de lénken Eck iwwerwannen. Och an de Minutten dono konnt Déifferdeng mat engem staarke Malouda sech ëmmer nees Goalchancen erausspillen, mee déi Ierpeldenger kruten ëmmer rëm e Fouss tëscht Ball a Gol.No der Paus huet Déifferdeng ëmmer méi nogelooss an Ierpeldeng ass méi staark ginn, mee déi néideg Konsequenz am Ofschloss huet awer gefeelt. Am Schluss hunn se dann nach eng kéier richteg Drock gemaach fir nach auszegläichen. An der 90. Minutt huet den Hamzaoui de Match awer mat engem Konter entscheed. De Yéyé huet beim Konter op den Hamzaoui gespillt an deen huet dem Oberweis keng Chance gelooss.

Hamm Benfica (ND) - Hueschtert (ND) 0:5

© Eugene Thommes

Schonn no 2 Minutten huet et déi éischt Kéier am Filet gerabbelt. Den Desevic konnt e Fräistouss aus 20 Meter an de Wénkel schéissen. Vill Feelpäss bei béiden Ekippe waren ëmmer nees de Grond, datt kee sech gutt Golchancen erausspille konnt. Kuerz virun der Paus huet Hueschtert mat hirer zweeter richteger Chance den 2:0 markéiert. De Bukvic krut de Ball net kontrolléiert, wouropshin den Desevic de Ball kritt huet an an de rietsen Eck geschoss huet.No 59 Minutten huet de Barbosa seng zweet giel Kaart gesinn an huet soumat missen dusche goen. Nëmmen 2 Minutte méi spéit huet de Peters e Fräistouss op de Gol geschoss an de Ball ass dem Golkipp duerch d'Hänn gerutscht an et stoung 0:3. A fir Hamm sollt et net besser ginn. An der 73. Minutt konnt de Battaglia nämlech op 4:0 erhéijen. Beim Schoss aus 16 Meter hat de Rodrigues am Gol bei Hamm keng Chance. Hueschtert war awer nach ëmmer net fäerdeg a konnt no 87 Minutten souguer op 5:0 stellen an dat mat engem plazéierten Schoss vum Desevic.

Millebaach (EP) - US Esch (ND) 0:1

© Bryan Gomes

No der éischter Halschent war d'US Esch mat 1:0 am Avantage, mee et war awer d'Millebaach, déi op de Gol vun den Escher gedréckt hunn. An der 23. Minutt konnt den Dione de Ball ganz alleng virum Gol iwwert d'Linn drécken. Mee wéi gesot waren et déi Millebaacher déi vill besser waren, mee e Gol sollt hinnen virun der Halschent net geléngen.An der zweete 45 Minutte war net vill Spektakel gebueden. Chance gouf et esou och net vill an an der 89. Minutt krut d'Millebach e Gol opgrond vun engem Feeler net unerkannt. Mee d'Victoire fir Esch ass awer glécklech, well d'Millebaach huet méi fir de Match gemaach an hätt wéinstens d'Verlängerung verdéngt gehat.Déi aner 4 Matcher ginn de 4. Abrëll gespillt:Rëmeleng - WolzPéiteng - NidderkuerJeunesse - RacingKäerjeng - Rodange