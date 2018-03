No der Vivtoire vun der Résidence, huet Hiefenech keng Chance méi an der Total League ze bleiwen a spillt ab nächster Saison an der Nationale 2.

© Schari Schenten

Spannung sollt am Match tëscht Walfer a Konter net opkommen, sou dat sech d'Résidence däitlech mat 88:73 duerchsetzt. D'Heemequipe huet de ganze Match iwwer dominéiert a louchen an der Paus mat 41:34 a Féierung. Dono war et de Kevin Moura deen de Kuerf gutt getraff huet a Walfer konnt seng Féierung weider ausbauen. Konter huet net gutt verteidegt an huet de Ball och ëmmer nees séier verluer. Och am leschte Véierel ass Walfer souverän bliwwen a gewënnt doheem géint Konter.Opgrond vun der Hiefenecher Néierlag um Samschdeg géint de Racing an der Victoire vu Walfer, ass et fir Hiefenech elo rechneresch och net méi méiglech an der ieweschter Divisioun ze bleiwen fällt an d'Nationale 2.