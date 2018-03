© pressphoto (Archiv)

De Raphaël Stacchiotti huet no 16 Minutten, 10 Sekonnen an 18 Honnertstel ugeschloen. De Schwëmmer vun Ettelbréck verbessert dem Tom Stolz säi Rekord aus dem Joer 1994 ëm 1 Sekonn an 49 Honnertstel.



PDF: Resultater Diddelenger Schwammfest



Da gouf et um Sonndeg nach e weidere Lëtzebuerger Rekord. De Julien Henx ass beim franséische Championnat am 50 Meter Baseng zu Trabs iwwer 100 Meter Papillon een neie Lëtzebuerger Rekord geschwommen. Hie verbessert dem Raphael Stacchiotti säi Rekord ëm 1 Honnertstel op elo 54 Sekonnen an 29 Honnertstel.