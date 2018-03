De Steeseler Trainer Ken Diederich am Portrait (18.03.2018) De Lëtzebuerger hält Enn der Saison bei der Amicale als Trainer op a konzentréiert sech just nach op d'Nationalequipe.

De Ken Diederich huet bis ewell als Coach 5 Titele gewonnen. Dee leschte gouf et an der Coupe, hei hat sech Steesel géint Ettelbréck duerchgesat. Een Titel soll dës Saison nach dobäi kommen an dat ass de Championstitel.Duerno ass da bei der Amicale Steesel Schluss. De Ken Diederich brauch eng Paus a wëllt sech an Zukunft méi op seng Aufgaben als Nationaltrainer vun den Häre konzentréieren.Den Tim Hensgen mat engem Portrait vum Ken Diederich.