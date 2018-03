Hien hat no sengem Malaise säin Trainerjob um Betzeberg verluer, well hien op onbestëmmten Zäit krankgeschriwwe gi war. De Jeff Strasser seet sech e Méindeg an der Zeitung "Rheinpfalz" optimistesch, datt e geschwë gréng Luucht vun den Doktere kritt, datt en nees komplett gesond a fit ass, fir ze schaffen.



D'Häerzrythmusstéierunge wiere wuel duerch e Virus ausgeléist ginn. Problemer mam Häerz hätt hie keng, sou de Strasser, deem et, eegenen Aussoen no, elo vill, vill besser geet.