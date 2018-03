Bis an d'Nospillzäit huet et gedauert, fir de Gol vun der Partie ze schéissen. Et huet ee gemierkt, datt d'Rout Léiwen net gewinnt sinn, wann si d'Spill selwer solle maachen.





D'FLF-Formatioun hat 62 Prozent Ballbesëtz, ma am leschten Drëttel vum Terrain war een net geféierlech genuch. Am Fong misst d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationaltrainer Luc Holtz méi dacks géint méi kleng Futtballnatiounen testen.

De Luc Holtz ass net der Meenung, dass seng Jonge sech immens schwéier gedoen hunn, et hätt virum Gol einfach ëmmer un engem klengen Detail gefeelt.

Den FLF-President Paul Philipp wäert jo da registréiert hunn, datt säin Nationaltrainer gär géint Gibraltar, oder firwat och net, Liechtenstein spillt.

En Donneschdeg op Malta haten déi 11 Rout Léiwen, déi de Frëndschaftslännermatch ugefaangen hunn, eng Altersmoyenne vun 22,7 Joer.

Et géing een all Match notzen, fir sech weiderzëentwéckelen an natierlech och, fir deene jonke Spiller Spillpraxis ze ginn.

En Dënschdeg den Owend um 20.30 Auer huet d'FLF-Formatioun dann hiren nächste Frëndschaftslännermatch. D'Rout Léiwe kréien et am Stade Josy Barthel mat Éisträich ze dinn. Beim 28. an der FIFA-Weltranglëscht feelt allerdéngs de Kapitän David Alaba vum FC Bayern München.



Dëse Match huet een natierlech aneschters preparéiert, ewéi dee géint Malta. Géint Éisträich wäert ee sécherlech méi defensiv optrieden an da probéiert een iwwert d'Ëmschaltspill geféierlech Aktiounen anzeleeden.