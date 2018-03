Sport: Am meeschte gelies

De 17 Joer jonke Mëttelfeldspiller, deen am Moment beim FC Bayern forméiert gëtt, huet zu Hueschtert ugefaange mat Futtball spillen. De Jong vun engem schwedesche Papp a vun enger irescher Mamm, déi och d'Lëtzebuerger Nationalitéit huet, kéint och fir d'FLF-A-Nationalekipp untrieden. D'Fro stellt sech, ob a wéini dat dann de Fall wär. De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz ass der Meenung, dass de jonke Lëtzebuerger ganz sécher eng Kéier intressant gëtt fir d'A-Nationalekipp, ma et misst een och emol kucken, fir wéi eng Natioun de Ryan Johansson iwwerhaapt spille wéilt.





De Luc Holtz iwwer de Ryan Johansson



Fir de Rendez-vous en Dënschdeg den Owend géint Éisträich ass de Ryan Johansson jo mol nach net vum FLF-Trainer geruff ginn. Vläicht ass dat jo da fir d'Frëndschaftsmatcher Enn Mee géint de Senegal, respektiv Ufank Juni géint Georgien de Fall.



