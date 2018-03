© Dudelange Steelers

D'Lëtzebuerger si gutt an de Match gestart a konnten direkt am éischte Quarter duerch e Safety, provozéiert vum Louis Thaels, 2 Punkte markéieren. Dunn am zweete Quarter gouf et séier hannerteneen 2 Touchdowns, eng Kéier duerch de Quarterback Tom Schuster an en zweete vum Running Back Jason Ribeiro. Déi eenzeg Punkten, déi Wolfpak konnte markéieren, war dunn en Touchdown, dee kuerzfristeg op 6:14 verkierzt huet. Ma nach virun der Paus konnt den Jason Ribeiro e weideren Touchdown markéieren.Am drëtten e véierte Quarter dunn huet och d'Defense vun de Steelers weider geglänzt an huet net nëmme keng Punkten zougelooss, mä der och selwer erzielt. Sou gouf et direkt dräi Touchdowns ma drëtte Quarter, dat vum Tim Schroeder, Tom Schuster a Fabricio Carneiro an den Loic Jentgen huet 2 Mol fir den Extra-Punkt gesuergt.Am véierte Quarter waren et dunn Touchdowns vum Tim Schroeder, Dylan Fonseca an Dan Abenzoar. Jee zwee weider Punkte gouf et vum Tim Schroeder an dem Fabricio Carneiro.Esou hu sech d'Steelers mat 70:06 zu Hagenau duerchgesat a hunn elo dës Saison 2 Matcher gewonnen an ee verluer.