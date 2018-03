Um Méindeg den Owend war et eng Néierlag vu Portugal am Testmatch géint Holland.

An der 11. Minutt war et ee Gol vum Depay: 1:0. An der 32. huet de Babel den 2:0 geschoss. Ajn der Nospillzäit vun der éischter Halschent setzt de Van Dijk nach een drop.An den zweete 45 Minutten war et an der 61. Minutt eng giel-rout Kaart fir den Cancelo. De Cristiano Ronaldo gouf an der 68. Minutt ausgewiesselt. Och hie konnt um Score näischt änneren.