Een anert Argument ass, datt et am Summer relativ waarm ass, an esou d’Waardezäite vun den Athleten fir an d’Stadione soll verkierzt ginn.



D’Athleten, d’Personal an d’Trainer sollen eng Chipkaart kréien, duerch déi d’Identitéit direkt festgestallt ka ginn, esou datt keng onerlaabte Persounen Accès an d’Strukture kréien. Fir d’Visiteure gëllen dës Mesuren awer net.