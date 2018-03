An der Astana-Arena waren d'Lëtzebuerger an der Ufanksphas relativ iwwerfuerdert mat de staark-spillende Kasachen. Virun allem de Vorogovskiy huet bei de jonke Lëtzebuerger ëmmer nees fir Kappzerbrieches gesuergt.De Vorogovskiy konnt nämlech schonns no 10 Minutten op Virlag vum Sokolenko den 1:0 fir Kasachstan markéieren. D'Lëtzebuerger waren nach net richteg sortéiert, ewéi de Vorogovskiy schonn nees zougeschloen huet. De Kasach konnt an der 13. Minutt op 2:0 stellen.No dëser Schock-Véierelsstonn stoung d'Lëtzebuerger Defense du besser an esou ass et mat der 2:0-Féierung fir d'Lokalmatadoren an d'Paus gaangen.An der Paus hunn d'Lëtzebuerger dunn och direkt zweemol gewiesselt. Den Avdusinovic an de Prudhomme si fir den Tinelli an de Muratovic op den Terrain komm.Bis déi 71. Minutt hunn d'Lëtzebuerger weider gutt matgehalen, ma do ass dunn awer d'Entscheedung gefall. Den Arbitter aus Wäissrussland, den Här Scherbakov huet net nëmmen op Eelefmeter entscheet, ma hien huet och de Sacras vun der Escher Fola mat Giel-Rout vum Terrain geschéckt.De Fedin huet sech där Saach ugeholl a konnt vum Punkt de Roulez am Lëtzebuerger Gol bezwéngen, fir de Score op 3:0 ze erhéijen.An der 74. Minutt gouf et dunn nach ee leschte Wiessel bei de Lëtzebuerger. De Kuete Nsidjine ass fir de Couto agewiesselt ginn. Dëse Wiessel sollt awer net méi vill änneren, well um Enn verléiert Lëtzebuerg mat 0:3 am Kasachstan.Eréischt e Freideg haten d'Lëtzebuerger mat 1:3 géint d'Alterskollegen aus Montenegro verluer. Et ass déi 5. Néierlag am 7. Match an deemno sti si op der leschter Plaz an der Tabell, dat mat 4 Punkten. Op Plaz 5 steet Montenegro mat och 4 Punkten, Bulgarien huet 5 Punkten, Kasachstan läit elo op der 3. Plaz mat 9 Punkten. 1 Punkt méi huet Slowenien, déi awer schonns 8 Punkte Retard op de Leader Frankräich hunn.