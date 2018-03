eSport zu Lëtzebuerg (27.03.2018) Ëmmer méi Léit spille Computer- a Videospiller a Kompetitiounen. China plangt dat professionellt Spillen als olympesch Disziplin.

An och zu Lëtzebuerg wiisst de sougenannten Electronic-Sport, kuerz eSport. Et gi schonn e puer Ekippen hei am Land, déi op Tournoie ginn an ëm Präisgelder spillen.

Am eSport gëtt zwar nëmmen um Ecran gelaf a gesprongen, mä Teamgeescht, Konzentratioun an Training si wéi bei klassesche Sportaarte wichteg.

Gespillt gi Krich-Spiller, wéi "Call of Duty", awer och digital Sport-Spiller wéi "FIFA". Däitschland wëll d’kompetitiivt Spille souguer als Sportaart unerkennen. Lëtzebuerg ass nach net esou wäit. Hei kann och nach kee Spiller dovunner liewen. An awer ginn d’lëtzebuergesch eSport-Events ëmmer méi grouss a fannen hire Public am Internet an op der Bühn.