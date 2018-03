D'Lëtzebuergerin setzt sech am éischten Tour géint d'Alexandra Cadantu aus Rumänien duerch. Am éischte Saz war d'Mandy Minella nach mat 3-6 ënnerleeën. Den zweete Saz gewënnt si mat 6-1 an am drëtte Saz huet hir Géignerin beim Stand vun 1-4 opginn.