Am Speed-Skating gëtt et een neie Weltrekord. Den Hollänner Kjeld Nuis ass mat ganzen 93 Stonnekilometer iwwert d'Äis geflunn.

Säi Rekord virdrunner louch bei 60 Stonnekilometer, elo war hien ëm 33 Stonnekilometer méi séier, dat mat Hëllef vun engem Schëld. Dëst Schëld huet hie virum Wand geschützt, esou konnt hie praktesch ouni Loftwidderstand rennen.

De Kari Peters, ee Lëtzebuerger, deen am Laanglaf aktiv ass an och bei den olympesche Wanterspiller schonns dobäi war, war beim Weltrekord och op der Plaz an huet eis Fotoe geliwwert.