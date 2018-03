© RTL Radio Lëtzebuerg / Rich Simon

28. Editioun vum Wibbel an Dribbel / Reportage Rich Simon



Bei der 28. Editioun vum Wibbel an Dribbel ginn et dëst Joer zwou grouss Ännerungen. Een Aarbechtsgrupp huet sech zesumme gesat, fir dem Wibbel an Dribbel eng liicht aner Nues ze ginn. Den Alter vun de Kanner aus der Grondschoul, déi derbäi kënne sinn, ass vun 10 op 8 Joer zeréck gesat ginn. Anescht ausgedréckt: Et ass net méi de Cycle 3.2, mee de Cycle 2.2, dee viséiert ass. Well d'Kanner elo méi jonk sinn, gëtt déi sportlech Aktivitéit och zäitlech op 3 Stonne verkierzt. Fir d'Nicole Kuhn-Di Centa vun der LASEP gëtt et dofir een Haaptgrond an dat ass deen, datt et de Kanner soll Spaass maachen, si nei Sportaarte solle kenne léieren an d'Freed um Sport soll entdeckt ginn.Eng zweet Ännerung ass déi, dass déi sportlech Aktivitéiten net nëmmen an der Coque sinn, mee och nach zu Hesper, Réiden a Miersch. De Michel Zeniti vum Sportsministère erklärt, dass hei déi Sportaarten ugebuede ginn, déi een och an deene Gemengen an engem Club ka praktizéieren.Den Direkter vum ENEPS, Charles Stelmes, huet bei der Presentatioun vum Wibbel an Dribbel matgedeelt, dass d'Enseignante méi wéi déi Jore virdru mat agebonne ginn. Si kréien ënnert anerem didaktesche Support. D'Léierpersonal kann d'Kanner domadder dann am Virfeld op de Wibbel an Dribbel virbereeden.De Wibbel an Dribbel ass dëst Joer de 6. Juli an och nach vum 9. bis den 12 Juli.