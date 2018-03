Vum 1. Abrëll 2018 un ass den Torsten Schooff den neien techneschen Direkter bei der Lëtzebuerger Volleyballfederatioun.Den Torsten Schooff ass net nei bei der FLVB, mä schafft zanter dem 1. Juli 2016 do.In seiner Sitzung vom 13. März 2018, hat der Verwaltungsrat der FLVB Herrn Torsten SCHOOFF, zum Verwalter und Technischen Direktor des Luxemburger Volleyball Verbandes ernannt. Herr SCHOOFF tritt sein neues Amt am 1. April 2018 an.Torsten SCHOOFF (42) hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, besitzt aktuell den B-Volleyball Trainerschein und plant die Fortbildung zum A-Schein. Er begleitet seit 11 Jahren regelmäßig die Nationalkader zu internationalen Wettkämpfen, wo er die Aufgabe des Statistikers übernommen hat und die Trainerteams durch Videoanalysen unterstützt hat.Seit dem 1. Juli 2016 arbeitet Torsten SCHOOFF vollamtlich in der Verwaltung der FLVB und hat seit September 2017 zusätzlich die Funktion des Technischen Direktors interimistisch übernommen. Der neue Aufgabenbereich von Torsten SCHOOFF begreift unter anderem die Verwaltung der Geschäftsstelle, das Management der Nationalkader in enger Zusammenarbeit mit den Nationaltrainern, die Gestaltung von Terminplänen bzw. Spielplänen für Wettkämpfe, Trainingslager, die Reiseplanung und Unterbringungen der Sportler bei Trainingslagern und Wettkämpfen, die Konzeptionsarbeit für Weiterbildungen im Trainer- und Schiedsrichterbereich, in Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung.Die erstellten Visionen, Projekte und zukunftsorientierte Konzepte werden ausführlich zu einem späteren Zeitpunkt während einer Pressekonferenz präsentiert.