D’Etzella an Steesel sti jo als Tabellenéischt an –zweet scho fix an den Halleffinallen. Lo geet et drëm, wie sech nach qualifizéiert.

Fir déi aner zwou Plaze streide sech am direkten Duell den T71 Diddeleng an d'Musel Pikes, an op der anerer Säit de Basket Esch an d’Sparta Bartreng.Déi éischt Partie ass um Freideg den Owend um 20.30 Auer tëscht Diddeleng an de Pikes.E Samschdeg den Owend ass et den éischten Duell tëscht Esch an der Sparta.Gespillt gëtt nom Modus Best of Three. Wien also als éischt zwee Matcher wënnt, steet an der Halleffinall.