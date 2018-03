Den éischte Saz konnt d'Lëtzebuergerin mat 6:4 fir sech entscheeden. Am zweete Saz war et du méi eng enk Geschicht an et huet missen an den Tiebreak goen. Hei huet d'Mandy Minella d'Nerve behalen a konnt den Tiebreak mat 7:3 fir sech entscheeden an domat behaapt d'Lëtzebuergerin sech mat 6:4 a 7:6 géint d'Veronika Kudermetova aus Russland.An der Halleffinall spillt d'Lëtzebuergerin elo entweder géint d'Richel Hogenkamp aus Holland oder géint d'Tamara Zidansek aus der Slowakei.An der zweeter Halleffinall treffen d'Valentyna Ivakhnenko aus Russland an d'Deborah Chiesa aus Italien openeen. D'Russin Ivakhnenko konnt sech mat 6:2 a 6:3 géint d'Danka Kovinic aus Montenegro behaapten an d'Italienerin Deborah Chiesa konnt sech an enger enker Partie mat 2:6, 6:1 a 7:6 géint hir Landsfra Federica Di Sarra duerchsetzen.