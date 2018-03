© Kevin Estebanez

D'Fola huet der US Ech e Freideg net een Hauch vu Chance gelooss. Nodeems ee schonn an der 1. Hallschent fir kloer Verhältnisser gesuergt hat a mat 4:0 a Féierung loung, huet d'Ekipp vum Thomas Klaasen an der 2. Hallschent genee esou weider gemaach. Um Enn gewënnt d'Fola den Derby géint d'US Esch mat 9:0. E ganz batteren Owend fir den Opsteiger.Déi éischt 10 Minutten hunn d'Gäscht géint d'Fola nach gutt matgehalen, ma duerno ass et hinnen awer e Strapp ze séier gaangen. An der 15. Minutt huet den Hadji fir den 1:0 vun der Fola gesuergt. No enger Flank vum Kirch op de Fouss vum Escher huet dësen de Ball laanscht de Golkipper an de Filet gesat. 3 Minutte méi spéit dat nämmlecht Bild. No enger Flank vum Kirch huet den Hadji duerch e weidere Gol d'Féierung ausgebaut. D'Fola huet de Match géint d'US Esch och duerno weider dominéiert. An der 39. Minutt si si mam 3:0 fir hir Aarbecht belount ginn. Dës Kéier war et de Klapp, deen de Ball laanscht d'Defenseure vun de Gäscht an de 16-Meter-Raum bruecht huet, wou de Muharemovic dat ronnt Lieder an de Gol gekäppt huet. D'Fola hat an der éischter Hallschent awer nach net genuch. Sekonne virun der Paus huet de Kocur fir de 4:0 gesuergt.D'Paus huet der US Esch näischt gehollef. Si kruten och duerno absolut kee Fouss géint d'Fola op de Buedem. An der 51. Minutt hu si nämlech schonn den nächste Gol geschoss kritt. Dës Kéier huet de Martins-Suarez verwandelt. 5 Minutten drop hunn déi 220 Spectateuren um Gaalgebierg am Escher-Derby e weidere Gol gesinn. Nodeems den Hadji mam Kapp nëmmen de Potto getraff hat, huet de Klapp nogesat an de Ball iwwert d'Linn gedréckt. De 6:0 fir d'Ekipp vum Thomas Klaasen. An de leschten 12 Minutten huet et nach 3 weidere Kéieren am Gol vum Opsteiger gerabbelt. Den Hadji huet weider 2 Goler markéiert an de Saiti ass och nach zum Zuch komm.No 90 Minutten huet den Arbitter den Opsteiger d'US Esch erléist an de Match ofgepaff. Domadder gewënnt d'Fola mat 9:0 géint d'US Esch.

De weidere Spilldag am Iwwerbléck

E Samschdeg ginn déi weider Matcher vum 19. Spilldag an der BGL Ligue gespillt. Hei kënnt et zum Spëtzematch tëscht dem Leader F91 Diddeleng an dem Progrès Nidderkuer. An der Tabell hu béid Ekippen 41 Punkten.Am Virfeld vun dësem Match war den Aleksandre Karapetian vun Nidderkuer den Invité am Radio Sport-Club. Hei kënnt Dir dësen nach eng Kéier lauschteren.Virum Spëtzematch hunn déi Nidderkuerer nach matgedeelt, datt de Kontrakt vum Mike Schneider bis d'Saison 2021/2022 verlängert ginn ass.Déi weider Matcher um Samschdeg sinn:Rodange - JeunesseRacing - DéifferdengStroossen - Union Titus PéitengHueschtert - RM Hamm BenficaRouspert - Munneref

Éierepromotioun

An der Éierepromotioun waren e Freideg den Owend zwee Matcher.Rëmeleng - Käerjeng 1:1Kanech - Union Käl/Téiteng 3:4