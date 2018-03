E Freideg den Owend huet Bourg-Péronnas an der Ligue 2 a Frankräich mat 1:3 zu Auxerre verluer.

Auxerre huet duerch 3 Goler vum Philippoteaux (45+1, 71. an 90+5 Minutt) de Match fir sech decidéiert. Fir d'Lokalekipp huet de Sarr an der 12. Minutt getraff.De Lëtzebuerger Nationalspiller Christopher Martins stoung 57 Minutte fir Bourg-Péronnas um Terrain, duerno ass hien ausgewiesselt ginn.Duerch dës Defaite bleift Bourg-Péronnas weider am Tabellekeller.