De Matthias Sammer kënnt als Beroder zeréck bei de Bundesligist Borussia Dortmund. De BVB brauch esou ee wéi hien, seng Analys-Fäegkeet, seng Leidenschaft, seng Identifikatioun, säi klore Bléck vu baussen, esou de BVB-Boss Hans-Joachim Watzke e Freideg den Owend.Beim BVB soll hien als externe Beroder Denkustéiss ginn, fir Diskussiounen a frësche Wand suergen. De Matthias Sammer wäert och bei Transferten oder der Trainerfro seng Meenung an Zukunft soen, d'Decisioune ginn awer weiderhi vum Hans-Joachim Watzke an dem Sportchef Michael Zorc getraff.Den Europameeschter vun 1996 war mat Dortmund an de Joren 1995 an 1996 däitsche Meeschter an huet 1997 mat der Ekipp d'Champions League gewonnen. Am Joer 2002 huet de Matthias Sammer als Trainer vum BVB de Championstitel mat de Schwaarz-Giele gefeiert. No 6 Joer als Sportdirekter beim DFB ass de Sammer 2012 als Sportchef bei den däitsche Rekordmeeschter Bayern München gewiesselt. Aktuell ass hien Expert op der däitscher Tëlee. De Matthias Sammer wäert och an Zukunft dës Aufgab bäibehalen.E Samschdeg den Owend ass Borussia Dortmund an der Bundesliga auswäerts géint Bayern München gefuerdert.