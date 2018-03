© Yannick Zuidberg / RTL.lu

Nidderkuer hat géint den F91 Diddeleng keng Chance e Samschdeg. De Champion war an alle Beräicher besser, beim Ëmschalte vun der Defensiv an d'Offensiv sinn d'Haushäre gréisstendeels hannendrunner gelaf a konnte mat der héijer Vitesse vum F91 net mathalen.Den F91 war an der 14. Minutt duerch den Turpel mat 1:0 a Féierung gaangen. No 38 Minutten hat de Sinani op 2:0 erhéicht. De Karapetian hat et duerch den 1:2 an der 69 Minutt nach eng Kéier kuerz spannend gemaach, ma den Turpel hat no engem Feeler vum Flauss an der 75. Minutt mam 3:1 fir d'Decisioun gesuergt.An der Tabell huet den F91 Diddeleng un der Spëtzt elo eng Avance vun 3 Punkten op Nidderkuer, déi op der zweeter Plaz stinn.

Nidderkuer - F91 Diddeleng 1:3



Nidderkuer war an den éischte Minutten am Spëtzematch géint den F91 Diddeleng déi besser Ekipp. An der 12. Minutt hat d'Lokalekipp eng éischt grouss Chance. De Karapetian war fräi virum Gol un de Ball komm, mä de Spiller vun Nidderkuer huet den Duell mam Diddelenger Kipper Joubert verluer. Duerno ass et an déi aner Richtung gaangen. De Sinani huet an der 14. Minutt de Ball mat engem laange Pass an d'Déif op den Turpel ginn, dësen huet d'Defense vun den Haushäre stoe gelooss an de Ball an de laangen Eck gesat. Den 1:0 fir den F91 Diddeleng. De Gol huet den Diddelenger Confiance ginn an Nidderkuer huet sech beandrockt gewisen. D'Gäscht konnten esou d'Spill u sech rappen a sech direkt e puer weider gutt Chancen erausspillen. An der 38. Minutt ass dunn den 2:0 fir den F91 Diddeleng gefall. Den Turpel war an d'Lach geschéckt ginn, huet de Ball schéin op de Sinani gespillt an deen huet dat ronnt Lieder aus kuerzer Distanz an de Filet gesat. Kuerz virun der Paus huet sech Nidderkuer dunn awer nach eng Kéier gewisen. Si hunn et zweemol aus der Distanz probéiert, ma de Joubert huet de Schoss vum S. Thill an de Corner deviéiert an dee vum Karapetian gehalen. An der Paus loung den F91 verdéngt mat 2:0 a Féierung.No der Paus hunn déi Diddelenger den Toun géint Nidderkuer weider uginn. Wéi aus dem näischt ass dem Karapetian an der 69. Minutt den 1:2 gelongen. D'Hoffnung, datt d'Ekipp vum Paolo Amodio de Match kéint dréien, huet net laang gehalen. 6 Minutte méi spéit huet de Flauss am Nidderkuer Gol nämlech dofir gesuergt, datt Diddeleng de Virsprong op 3:1 konnt ausbauen. No engem laange Pass vum Sinani huet de Kipper sech verrechent an den Turpel konnt de Ball an aller Rou an den eidele Gol schéissen.Den F91 Diddeleng gewënnt verdéngt mat 3:1 géint Nidderkuer an huet un der Spëtzt vun der Tabell 3 Punkten Avance op Nidderkuer.

Rouspert - Munneref 1:3

© Usch Thommes

Rouspert huet géint Munneref de bessere Start an de Match kannt. Den Haushären ass an der 23. Minutt duerch den Hartmann den 1:0 gelongen. Virun der Paus koum d'Reaktioun vu Munneref. An der 38. Minutt huet den Natami fir d'éischt no enger Flank vum Soares op 1:1 gesat, fir an der 41. Minutt duerch den Nabli mat 2:1 a Féierung ze goen.No der Paus war Munneref déi kloer besser Ekipp, ma si hu ganz vill Chancë leie gelooss, sou datt et bis zum Schluss spannend war. An der 89. Minutt huet de Soares mam 3:1 déi Munneref dunn awer erléist.

