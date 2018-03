© AFP

Um 28. Spilldag huet Schalke sech géint eng ganz defensiv Ekipp vu Freiburg mat engem 2:0 3 Punkte geséchert a bleift domadder op der 2. Plaz an der Tabell. Leipzig konnt sech no enger hëtzeger Schlussphas, wou et ëmmer nees hin an hier gaangen ass, mat 3:2 zu Hannover duerchsetzen. Ee Punkt gouf et um Samschdeg fir den HSV zu Stuttgart. Déi Hamburger bleiwen d'Schlussliicht an der Tabell. Si hunn elo nach 1 Punkt Réckstand op Köln, déi déi 17. sinn. Fir den FC gouf et nämlech keng Punkten, si goufe vun Hoffenheim mat 6:0 iwwerrannt. Fir béid Veräiner gëtt den Ofstig ëmmer méi wahrscheinlech.E Samschdeg den Owend spillt um 18.30 Auer nach Bayern München géint Borussia Dortmund an um 20.30 Auer ass et d'Partie Hertha géint Wolfsburg.- Freiburg 2:0Schalke huet sech géint eng kompakt Ekipp vu Freiburg schwéier gedoen. Der Ekipp vum Tedesco ass et net gelongen dat richteg Lach ze fannen. Eréischt een Eelefmeter vum Caligiuri an der 63. Minutt huet d'Haushäre mat 1:0 a Féierung bruecht. No engem Foul vum Gulde um Embolo hat den Arbitter op de Punkt gewisen. De Petersen war mat dëser Decisioun guer net averstanen. De Freiburger krut wéinst Meckeren fir d'éischt déi giel Kaart gewisen a well en net opgehalen huet, huet den Arbitter him déi giel-rout Kaart gewisen. An Iwwerzuel huet Schalke op den zweete Gol gedréckt, deen dann och an der 73. Minutt duerch de Burgstaller gefall ass. Schalke séchert sech mat 2:0 dës Victoire.Hannover -2:3Leipzig ass zu Hannover ganz offensiv an de Match gestart, huet den Tempo héich gehalen an den Haushäre kaum Chance gelooss sech ze erblosen. Leipzig ass ëmmer nees geféierlech virun de Gol vun Hannover gezunn an an der 16. Minutt huet et eng éischte Kéier am Gol vun den Haushäre gerabbelt. De Werner huet de Ball am Strofraum queesch virun de Gol gespillt an do koum de Forsberg un de Ball an huet dësen nëmmen nach missen iwwert d'Linn drécken. Och no der Féierung huet Leipzig den Toun uginn, e weidere Gol ass hinnen an den éischte 45 Minutten allerdéngs net gelongen, sou datt Hannover nach am Match war.Hannover ass no der Paus an den éischte Minutte schwaach bliwwen a war kaum um Terrain ze gesinn. Leipzig konnt dann och an der 54. Minutt duerch den Orban d'Féierung op 2:0 ausbauen. An der 71. Minutt ass et Hannover gelongen, eng vun hire wéinege Chancen ze notzen an op 1:2 ze verkierzen. De Gol huet de Sané geschoss. De Match war du richteg lancéiert an et ass hin an hier gaangen. An der 76. Minutt huet Leipzig duerch de Poulsen d'Féierung op 3:1 ausgebaut. 3 Minutte méi spéit d'Reaktioun vun Hannover. De Füllkrug konnt nees verkierzen. Der Lokalekipp ass an der 83. Minutt e weidere Gol gelongen, ma dëse gouf duerch de Videobeweis nees oferkannt, well de Füllkrug stoung am Abseits. An de leschte Minutten ass kenger Ekipp méi ee Gol gelongen, sou datt Leipzig auswäerts mat 3:2 gewënnt.- Köln 6:0No der Victoire géint Leverkusen gouf et e Samschdeg fir Köln eng ganz batter Defaite géint Hoffenheim. D'Ekipp vum Ruthenbeck huet zu Hoffenheim mat 0:6 verluer.Dem FC sinn einfach ze vill Feeler ënnerlaf an Hoffenheim huet dës Äiskal ausgenotzt. No 23. Minutten huet de Gnabry Hoffenheim no engem schéinen Dribbling am Mëttelfeld mat 1:0 a Féierung bruecht. Köln konnt frou sinn, datt de Réckstand an der Paus net méi héich ausgefall ass. Dem FC huet d'Paus näischt gehollef, och duerno war ee ganz schwaach an et krut ee géint Hoffenheim kee Fouss op de Buedem. An der 47. Minutt huet de Gnabry mat sengem zweete Gol vum Dag fir den 2:0 gesuergt. Knapp 10 Minutte méi spéit huet den Uth op 3:0 erhéicht. Och an den nächste Minutten ass et Schlag op Schlag gaangen. An der 61. Minutt huet de Rupp op 4:0 gesat, kuerz drop ass de 5:0 duerch den Uth gefall. No 76 Minutte war et dunn um Zuber, dee mam 6:0 fir d'Schlussresultat gesuergt huet.Stuttgart - HSV 1:1Stuttgart ass géint den HSV an der 18 Minutten mat 1:0 a Féierung gaangen. Nodeems den Ziler de Schoss vum Waldschmidt nach paréiere konnt, ass de Ball beim Holtby gelant an deen huet dem Keeper vum HSV keng Chance gelooss. Kuerz virun der Paus konnt Hamburg duerch de Ginczek op 1:1 ausgläichen. Béid Ekippen ass et an der éischter Hallschent net gelonge sech vill Golchancen erauszespillen. An der zweeter Hallschent ass kee weidere Gol gefall.Bayer Leverkusen - Augsburg 0:0Kee Gol gouf et e Samschdeg tëscht Leverkusen an Augsburg. D'Haushäre waren déi 90 Minutten iwwer déi méi aktiv Ekipp, ma virum Gol war een net effektiv genuch, sou datt ee sech mat engem Punkt muss zefridde ginn.