Coupe de la Ligue

De PSG dominéiert d'Championnat a Frankräich an an der Coupe de la Ligue hat Monaco e Samschdeg den Owend och net wierklech eppes entgéint ze setzen. An der 8. Minutt huet den Arbitter fir d'Ekipp vum Emery Unai schonn op de Punkt gewisen. De Cavani huet sech der Saach ugeholl an den 1:0 geschoss. Monaco hat keng Zäit fir sech richteg ze erblosen, well no 21 Minutten huet den di Maria no Viraarbecht vum Mappé op 2:0 gesat. An der 85. Minutt huet de Cavani mam 3:0 de Sak zougemaach.

Primera Division

Am spuenesche Championnat huet Barcelona géint Sevilla Punkten hänke gelooss. Real Madrid feiert eng Victoire bei Las Palmas.Las Palmas -0:3Real Madrid ass senger Favoritteroll géint Las Palmas gerecht ginn. Ronaldo a Co. hunn der Lokalekipp keng Chance gelooss. De Bale huet Real no 26 Minutte mat 1:0 a Féierung bruecht. Virun der Paus huet de Benzema per Eelefmeter nogeluecht. Alles kloer gemaach huet de Bale mat engem weideren Eelefmeter an der 51. Minutt. Real Madrid gewënnt domadder 3:0 bei Las Palmas.Sevilla - Barcelona 2:2An der Partie tëscht Sevilla a Barcelona huet et bis déi lescht zwou Minutten no enger Victoire fir d'Haushären ausgesinn, ma Barcelona konnt de Match nach an eng aner Richtung dréien. Sevilla war duerch Goler vum Vazquez a Muriel an der éischter Hallschent mat 2:0 a Féierung gaangen. An der 88. Minutt ass dem Suarez den 1:2 gelongen a Sekonne méi spéit huet de Messi den 2:2 geschoss.

Premier League

© AFP

An der Premier League gouf et um Samschdeg keng Iwwerraschungen. Déi 3 éischt an der Tabell Manchester City, Manchester United a Liverpool hu gewonnen.Everton -1:3Manchester City huet an der éischter Hallschent direkt fir kloer Verhältnisser zu Everton gesuergt. No 4 Minutten huet de Sané den 1:0 geschoss, no 12. Minutten ass den 2:0 duerch de Gabriel Jesus gefall an an der 37. Minutt huet de Sterling op 3:0 erhéicht. No der Paus konnt de Bolasie fir d'Haushären op 1:3 verkierzen, ma ManCity ass een net méi geféierlech ginn.Crystal Palace -1:2Crystal Palace ass een onbequeme Géigner an de leschte Wochen hate schonn Chelsea a Manchester United hir Problemer. Um Samschdeg huet Liverpool sech och schwéier gedoen, um Enn kann d'Ekipp vum Klopp sech awer mat 2:1 auswäerts duerchsetzen. D'Lokalekipp war no 13 Minutten duerch de Milivojevic a Féierung gaangen. Bis déi 49. Minutt huet et duerno gedauert bis Liverpool duerch de Mane den Ausgläich gelongen ass. Liverpool huet duerno weider Drock gemaach a wollt déi 3 Punkte mat heem huelen. An der 84. Minutt war de Salah, wéi esou dacks an de leschte Méint, do an huet mam 2:1 d'Victoire fir Liverpool geséchert.- Swansea City 2:0Manchester United sinn zwee fréi Goler am Match géint Swansea Dity duergaangen, fir de Match ze gewannen. De Lukaku an de Sanchez hunn an der 5. respektiv 20. Minutt fir ManUnited getraff.Brighton & Hove Albion -0:2Et huet laang gedauert bis d'Spectateuren an der Partie tëscht Brighton & Hove Albion a Leicester City e Gol gesinn hunn. No deems de Murray an der 77. Minutt een Elefmeter fir d'Haushäre verschoss huet, huet Leicester City an der 83. Minutt duerch den Iborra fir den 1:0 gesuergt. An der Nospillzäit huet de Vardy mam 2:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.

Serie A

© AFP

Am italienesche Championnat ka Juventus Turin de Virsprong an der Tabell op Neapel ausbauen. D'Juve huet e Samschdeg mat 3:1 géint den AC Mailand gewonnen, Neapel ass dogéint net iwwert een 1:1 bei Sassuolo Calcio erauskomm. Juventus Turin huet elo eng Avance vu 4 Punkten. D'Championnat bleift trotzdem ganz spannend.- AC Mailand 3:1Juventus Turin ass duerch e séiere Gol vum Dybala an der 8. Minutt scho mat 1:0 géint den AC Mailand a Féierung gaangen. De Spiller vun der Juve hat sech een Häerz aus der Distanz geholl an de Ball laanscht de Golkipper riets ënnen an den Eck geschoss. No 28 Minutten ass den Ausgläich fir den AC Mailand gefall. De Bonucci konnt no engem Corner dat ronnt Lieder mam Kapp aus kuerzer Distanz verwandelen. D'Lokalekipp huet sech duerno laang schwéier gedoen, fir dëse Match dach nach ze gewannen. Eréischt an der 79. Minutt huet de Cuadrado fir den 2:1 gesuergt. De Kedhira hat eng Flank an de Strofraum bruecht. Den däitschen Nationalspiller huet kuerz viru Schluss dunn och nach selwer ee Gol markéiert, sou datt Juventus Turin mat 3:1 gewënnt.Sassuolo Calcio - SSC Neapel 1:1Fir Neapel geet et am Championnat nach ëm den Titel. Géint Sassuolo Calcio huet een um Spilldag awer misse Plommen hänke loossen. Den Tabellenzweeten huet nëmmen 1:1 géint de 16. gläich gespillt. Datt et um Enn iwwerhaapte fir ee Punkt duergaangen ass, huet Neapel dem Rogerio ze verdanken. Hien huet an der 80. Minutt de Ball nämlech an den eegene Gol gesat. Bis dohinner loung Sassuolo Calcio duerch e Gol vum Politano an der 22. Minutt mat 1:0 a Féierung.