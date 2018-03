© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte hunn et bei de Spanish Open am Dubbel an d'Halleffinalle gepackt. E Samschdeg de Moien konnte sech d'Lëtzebuergerinnen no enger staarker Leeschtung mat 3:0 (6,8,8) géint d'Koppel Grzybowska (94)/Partyka (73) aus Polen duerchsetzen.E Samschdeg am Nomëtteg kréien d'Nia Xia Lian (51) an d'Sarah de Nutte (57) et mat der japanescher Koppel Shibata (24)/Odo (273) ze dinn. Hei geet et dann ëm d'Qualifikatioun fir d'Finall.D'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte sinn um Samschdeg och nach am Eenzel an den Aachtelsfinallen am Asaz.Bei den Hären hunn den Eric Glod an de Luka Mladenovic et net an d'Halleffinalle gepackt. Si hu mat 0:3 géint d'Koreaner Cho/Kim verluer.