E Samschdegowend sollt Albacete an der 2. spuenescher Divisioun géint Huesca spillen. Nom Virfall mat engem Spiller vun Albacete gouf d'Partie ofgesot.

© Albacete

De Pelayo Novo vun Albacete ass aus bis ewell ongekläerte Grënn aus engem Fënster vum Hotel gefall an huet sech schwéier blesséiert. De Mëttelfeldspiller, deen aus dem 3. Stack an d'Déift gefall ass, soll net méi a Liewensgefor sinn. Hie war vun zwee Spiller aus dem Veräin um Buedem nieft dem Hotel fonnt ginn.Dat Ganzt ass am Virfeld vun der Partie Albacete géint Huesca geschitt. D'Partie sollt e Samschdeg den Owend um 20 Auer ugepaff ginn, gouf wéinst dem Virfall awer ofgesot.