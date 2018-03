D'Mandy Minella ka mat hirer Leeschtung beim ITF-Tournoi zu Santa Margherita Di Pula an Italien weider mat gudde Leeschtungen iwwerzeegen. D'Lëtzebuergerin huet sech no enger méi schwaacher Phas am zweete Saz souverän beim 25.000 US-Dollar dotéierten Tournoi fir d'Finall qualifizéiert.Am éischte Saz huet d'Lëtzebuergerin hiert Spill duerchgezunn an hirer Géignerin Tamara Zidansek aus Slowenien keng Chance gelooss. Si decidéiert dëse mat 6:2 fir sech. Am zweete Saz huet d'Mandy Minella de Fuedem komplett verluer. D'Lëtzebuergerin loung direkt mat 0:2 hannen a konnt dëse Réckstand net méi ophuelen, sou datt si dëse Saz huet misse mat 1:6 un d'Slowenin ofginn. Am drëtte Saz nees een anert Bild. D'Mandy Minella huet nees an de Match fonnt an huet kuerze Prozess mat der Slowenin gemaach a gewënnt den decisive Saz mat 6:1. Domadder steet d'Mandy Minella an der Finall vum ITF-Tournoi zu Santa Margherita Di Pula.An der zweeter Halleffinall huet d'Deborah Chiesa aus Italien mat 6:4 a 6:3 géint d'Valentyna Ivakhnenko aus Russland gewonnen.D'Finall tëscht dem Mandy Minella an dem Deborah Chiesa gëtt um Sonndeg gespillt.