© Val Wagner

D'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte haten et an der Dubbel-Halleffinall vun de Spanish Open net schwéier, fir eng Ronn weider ze kommen. Nodeems d'Lëtzebuergerinnen den éischte Saz kloer mat 11:6 gewonnen haten, hunn hir Géignerinnen opginn.E Sonndeg kréien d'Lëtzebuergerinnen et an der Finall mat enger weiderer japanescher Koppel ze dinn. Si spille géint den Duo Hashimoto/Sato.Fir d'Ni Xia Lian ass d'Honoka Hashimoto keng onbekannt Spillerin. 2017 hat d'Lëtzebuergerin géint d'Japanerin e Weltrekord mam längsten Dëschtennismatch vun allen Zäiten opgestallt.