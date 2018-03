D’Etzella a Steesel sti schonn als Tabellenéischt an –zweet fix an den Halleffinalle vum Championnat. Lo geet et drëm, wie sech nach qualifizéiert. Fir déi aner zwou Plaze streide sech an de Véirelsfinallen am direkten Duell den T71 Diddeleng an d'Musel Pikes, an op der anerer Säit de Basket Esch an d’Sparta Bartreng. Gespillt gëtt nom Modus Best-of-Three. Wien also als éischt zwee Matcher wënnt, steet an der Halleffinall.E Samschdeg den Owend huet de Basket Esch een éischte Schratt a Richtung Halleffinalle gemaach. Si konnt sech virun den eegene Supporter mat 93:71 géint d'Sparta Bartreng behaapten. Den Escher Clancy Rugg war mat 28 Punkten de beschte Spiller. Den Dean Gindt huet op der Säit vu Bartreng 14 Punkte markéiert.De Basket Esch ass ganz staark an d'Partie géint déi Bartrenger gestart. No 7 Minutte lounge si mat 12:0 a Féierung. Den Arnaud Ricoux huet seng Ekipp duerno ëmgestallt an du sinn och d'Gäscht an de Match komm. Si konnten de Réckstand verkierzen an esou loung een nom éischte Véierel nëmmen nach mat 18:24 hannen. Der Sparta ass et awer net gelongen den Escher permanent eppes entgéint ze setzen, och wann d'Ekipp gekämpft huet. D'Lokalekipp war einfach besser an der Attack a konnt sech bis d'Paus eng kloer 48:34-Avance erausspillen.No der Paus war et dat nämlecht Bild. De Basket Esch huet de Match dominéiert. No 27 Minutte loung ee mat 19 Punkte vir. D'Sparta huet zu deem Ament missen oppassen, fir net komplett ënnerzegoen. Duerch een Dräier an eng Paus vum Rugg konnten déi Bartrenger de Réckstand op 13 Punkte verkierzen. Ma wann d'Gäscht e bësse méi no erukomm komm, hat Esch direkt nees eng Äntwert op Lager. 10 Minutte viru Schluss stoung et 70:51 fir Esch. Am leschte Véierel ass näischt méi geschitt. Esch gewënnt um Enn kloer mat 93:71 géint d'Sparta Bartreng.E Freideg hat den T71 Diddeleng schonn doheem virun den eegene Supporter mat 95:86 géint d'Ekipp vun der Musel gewonnen. Beschte Spiller beim T71 war den Tom Schumacher mat 34 Punkten.E Mëttwoch ginn déi zweet Véirelsfinalle gespillt. Mat enger Victoire kënne sech Diddeleng an Esch fir d'Halleffinalle qualifizéieren.Amgouf Konter doheem mat 60:95 vum Racing iwwerrannt. Och wa Walfer duerch eng knapp 89:91-Néierlag géint d'Fiels verluer huet, dierfte si déi nächst Saison nach an der Total League vertruede sinn, Konter huet kaum nach Chancen den Ofstig ze verhënneren.