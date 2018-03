© AFP

Following the path that has been walked by boxing legends #AJBXNG pic.twitter.com/8usTd03AtH — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 31. März 2018

De Boxer Anthony Joshua konnt seng Serie u Victoiren am Schwéiergewiicht weider ausbauen an huet ee Joer no der Victoire géint de Wladimir Klitschko an der Nuecht op e Sonndeg e weidere grousse Kampf fir sech decidéiert.De Brit huet zu Cardiff an engem onspektakulären WM-Kampf kloer no Punkte géint den Neiséilänner Joseph Parker gewonnen. Den 28 Joer ale Boxer bleift domadder och a sengem 21-Profikampf ongeschloen. Fir de Parker war et déi éischt Néierlag am 25-Profikampf.An den éischte Ronne war d'Duell tëscht dem Brit an dem Neiséilänner nach relativ ausgeglach. De Joshua ass dunn awer méi staark ginn an huet vun der fënnefter Ronn un den Tempo erhéicht. De Brit huet säi Géigner ëmmer nees um Kapp an um Kierper getraff an no 8 Ronnen huet ee gemierkt, datt de Parker net méi esou gutt konnt mathalen a midd ginn ass. De Joshua hat de Kampf ënner Kontroll an ass keng onnéideg Risike méi agaangen, no Punkte loung hien nämlech kloer a Féierung. No 12 Ronnen huet de Brit souverän gewonnen. Fir de Joshua war et déi éischt Victoire an där hien huet missen iwwert déi komplett Distanz goen.Duerch dës Victoire huet de Joshua elo Titele vun der IBF, der WBA an der WBO. Als nächst wäert de Brit wuel d'Chance kréien, sech an engem Duell géint den Deontay Wilder och nach den Titel bei der WBC ze kropen.Fir dës Victoire solle fir de Joshua 23 Milliounen Euro erausgespronge sinn, fir de Parker der ëmmerhin nach 15.