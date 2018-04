© RTL-Archiv

Den 49 Joer ale fréiere Lëtzebuerger Nationalspiller war am Mäerz zejoert vum Schwäizer Club Thun eriwwer bei Bielefeld gewiesselt an en hat den Ofstig vum Club evitéiert kritt.



"Ich habe immer betont, dass ich mich in Bielefeld sehr wohl fühle. In sehr kurzer Zeit habe ich den Club, sein Umfeld, sein Stadion und seine tollen Fans zu schätzen gelernt. Die Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam ist hervorragend. Ich bin gerne hier und danke der Geschäftsführung für diesen Vertrauensbeweis. Gemeinsam können wir beim DSC Arminia noch viel bewegen. Es liegen spannende Herausforderungen vor uns.", esou dem Jeff Saibene säi Statement.