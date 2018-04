© pressphoto Archiv

Am 1. Saz huet d'Lëtzebuergerin direkt gewisen, dass si ee staarke Wëllen huet an dass si dës Finall onbedéngt gewanne wollt. D'Mandy Minella huet net vill ubrenne gelooss a konnt deen éischte Saz kloer mat 6:3 fir sech entscheeden.Dorop konnt d'Italienerin awer reagéieren, well d'Deborah Chiesa konnt zum Ufank vum 2. Saz direkt zwee Breaks realiséieren, fir mat 3:0 a Féierung ze goen. Do koum awer nees eng Reaktioun vun der Lëtzebuergerin, déi op 2:3 verkierze konnt. Beim Stand vu 6:6 am zweete Saz ass et dunn an den Tiebreak gaangen an dee konnt d'Mandy Minella mat 9:7 fir sech entscheeden an domat och de Match.