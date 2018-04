© pressphoto Archiv

E Sonndeg huet demat senger Ekipp Arminia Bilefeld, wou hie bis 2021 verlängert huet, Besuch kritt vum Tabellendrëtten Holstein Kiel. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Trainer ass och gutt an d'Partie erakomm an de Behrendt konnt op Virlag vum Kerschbaumer den 1:0 markéieren. Ma d'Reaktioun vu Kiel huet net laang op sech waarde gelooss. Nëmme 4 Minutte méi spéit konnt de Schindler ausgläichen. Bei dësem Stand ass et och bis zum Enn vun der Partie bliwwen.Fir de Lëtzebuergerwar et deen éischte Championnats-Match bei sengem neie Veräin Sheriff Tiraspol. A Moldawien stoung e Sonndeg nämlech eréischt den 1. Spilldag um Programm, hei krut Tiraspol Besuch vum Petroclub. De Lëtzebuerger stoung och an der Starteelef a konnt no 30 Minutten eng éischte Kéier feieren, well de Kamara huet Tiraspol a Féierung bruecht. An der Schlussphas vun der Partie huet Tiraspol dunn d'Partie entscheet, well si konnten an der 80. an an der 81. nach zweemol markéieren, dat duerch de Sirima an den Oancea, esou dass si um Enn mat 3:0 gewannen. De Gerson Rodrigues gouf an der 68. Minutt ausgewiesselt.