Um 28. Spilldag krut Bremen Besuch vun Eintracht Frankfurt. An der 28. Minutt konnt Bremen eng éischte Kéier zouschloen. De Kruse huet den Delaney lancéiert, deen iwwer lénks gaangen ass an de Ball flaach an d'Mëtt ginn huet. Do huet de Zlatko Junuzovic geschoss, den Hasebe ass an de Ball gerutscht an esou ass de Ball am Gol gelant. De Gol vu Bremen koum an dëser Phas e bëssen iwwerraschend.Kuerz no der Paus, an der 53. Minutt, konnt Frankfurt dunn ausgläichen. No engem Ballverloscht vun de Bremer huet Frankfurt séier ëmgeschalt. De Fabian huet de Ball op de Boateng ginn, deen de Ball mat der Hack op de Jovic gëtt, deen den 1:1 markéiere konnt.Dunn an der 79. Minutt mat Hëllef vu Frankfurt, den zweete Gol fir Bremen. De Junuzovic huet eng Flank an d'Mëtt bruecht an hei war et den Abraham, deen onglécklech op den eegene Gol gekäppt huet an dee Ball ass dem Hradecky och nach tëscht den Hänn erduerchgaangen.Domat wënnt Bremen um Enn mat 2:1 a mécht ee weidere Schratt no vir am Kampf géint den Ofstig.