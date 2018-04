Sport: Am meeschte gelies

© Jean Walté

Mat 30 Minutten an 49 Sekonne konnt sech de Sportler vum Celtic Dikrech op den 10 Kilometer duerchsetzen. Domadder hat hien eng Avance vun enger Minutt a 15 Sekonnen op den 2. Cherkaoui Adbelilah. Op Plaz dräi kënnt den Larhalmi Bouchaib.Séiersten Damm war d'Jessica Schaaf vum CA Fola, dat mat 37 Minutten an 31 Sekonnen. Op d'Plaz 2 kënnt d'Zsanett Moczo aus Ungarn an d'Plaz 3 ass fir Saskia Daguenet vum CSL.