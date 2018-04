X

D'Nordstater hu guer net an de Match fonnt, wat net wierklech dozou bäigedroen huet, dass et eng gutt a spannend Finall fir d'Zuschauer zu Bartreng am Centre Atert ze kucke gouf. Um Enn wënnt de Racing däitlech mat 12 - 3.



Nieft dem Match gouf et dunn awer och nach Opreegung op den Tribunen, nodeems verschidden Zuschauer sech mat de Sécherheetsleit ugeluecht haten, an onbedéngt op den Terrain wollten.