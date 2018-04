An der Finall vun engem ITF Junioren-Tournoi zu Florenz verléiert d'Eleonora Molinaro an 2 Sätz mat 0-6 a 4-6 géint d'Clara Tauson aus Dänemark.

Sport: Am meeschte gelies

An der Junioren-Weltranglëscht kënnt d'Lëtzebuergerin aktuell op déi 68. Plaz. An der WTA-Weltranglëscht ass d'Eleonora Molinaro elo d'Nummer 451 op der Welt.D'Mandy Minella ass vun der 331 op déi 297. Plaz geklommen. E Sonndeg hat si zu Santa Margherita di Pula d'Final géint d'Italienerin Deborah Chiesa mat 6-3 a 7-6 gewonnen.An der neier Tennis Weltranglëscht bei den Hären ass de Spuenier Rafael Nadal nees d'Nummer 1 op der Welt. Hien huet dovu profitéiert, dass den Titelverdeedeger Roger Federer bei engem Tournoi zu Miami verluer huet. De Gilles Muller kënnt am neie Ranking op déi 29. Plaz.