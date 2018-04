An der Champions League ass um Dënschdeg den Optakt vun den Allersmatcher an de Véierelsfinallen.

Sport: Am meeschte gelies

Sevilla huet Bayern München op Besuch a Juventus Turin kritt et mam Real Madrid ze dinn. Des Partie gëtt den Owend vun 20.30 Auer u live um zweeten RTL mat Lëtzebuerger Commentaire iwwerdroen, grad ewéi am Livestream op RTL.lu.E Mëttwoch spillen da Barcelona géint d'AS Roum a Liverpool kritt et mat Manchester United ze dinn.