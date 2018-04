D'Saarlouis Royals hunn et net an d'Playoffs gepackt an domat ass d'Saison fir si eriwwer, awer nach net fir d'Magaly Meynadier. D'Lëtzebuergerin ass zanter zwou Wochen nees am Land an trainéiert mat de Musel Pikes. De Rescht vun der Saison soll si och fir d'Ekipp vun der Musel spillen.De Kontrakt mat de Saarlouis Royals ass och ausgelaf, ma d'Sportzaldotin wëll fir d'nächst Saison nees am Ausland spillen.