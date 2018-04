Marathon des Sables - Déi schwieregste Course weltwäit (03.04.2018) Dëse Sonndeg ass et nees esou wäit: d'Editioun 2018 vum Marathon des Sables gëtt nees lancéiert. Iwwer 1000 Leefer wäerten nees beim Start dobäi sinn.

De Marathon des Sables gëllt als schwieregst Course vun der Welt. E Sonndeg ass et erëm esou wäit, da gëtt d'Editioun 2018 gestart. D'lescht Joer stoung eng Lëtzebuerger Ekipp um Podium.

Wat 1984 als geckeg Iddi vun engem Eenzelen ugefaangen huet, ass haut scho bal e Massephenomen. Wäit iwwert 1.000 Leefer stelle sech Joer fir Joer der Erausfuerderung an der Marokkanescher Wüst.

De Marathon des Sables ass en Ultramarathon, eng 250 Kilometer opgedeelt a 6 Etappen, eng normal Etapp huet 20 bis 40 Kilometer, dobäi kënnt nach eng Kinneksetapp vun circa 80 Kilometer.

D'Leefer musse sech dobäi un déi Reegelen halen, déi sech de Grënner, de Patrick Bauer, virun iwwert 30 Joer selwer ginn hat. Et gëllt de Prinzip vun der Auto-suffisance, dat heescht d'Leefer musse Schlofsak, d'Kleeder an d'Iesse fir déi komplett Course dobäi hunn. Den Organisateur këmmert sech nëmmen ëm d'Zelter an ëm déi deeglech Waasserratiounen. Déi gréissten Erausfuerderung bei dëser Course ass et, iwwerhaapt emol unzekommen, a sech dofir seng Ressourcë richteg anzedeelen.



De Gauthier Crommelinck an den Hakim Bagy am Interview

D'Lëtzebuerger Ekipp, déi d'lescht Joer um Podium stoung war bei eis am Studio.