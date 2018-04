© AFP

Eng animéiert Partie gouf et tëscht Juventus Turin a Real Madrid, wou sech béid Ekippen näischt geschenkt hunn an hir Chancen erausgespillt hunn. Ma e perfekte Fallrückzieher vum Ronaldo an eng giel-rout-Kaart géint den Dybala hunn d'Saach fir Juventus méi schwéier gemaach. Madrid konnt nach e Gol dropleeën, huet awer nach e puer gutt Chance leie gelooss.Am anere Match huet Bayern ugefaangen, ma Sevilla gouf grad an der éischter Hallschent lues awer sécher besser. Si konnte souguer a Féierung goen, ma e Selbstgol an eng gutt Flank vum Ribery hunn de Match du gedréint.

Juventus Turin - Real Madrid 0:3 (0:1)

Juventus Turin - Real Madrid: 0:1 Ronaldo (3') (03.04.2018) Ganz fréi hunn déi Kinneklech den éischte Gol an dëser Partie markéiert.

Juventus Turin - Real Madrid: 0:2 Ronaldo (64') (03.04.2018) Mat engem perfekte Fallrückzieher markéiert de Ronaldo den 2:0

Juventus Turin - Real Madrid: 0:3 Ronaldo (72') (03.04.2018) No engem Doppelpass mam Ronaldo ass de Marcelo eleng virum Buffon.

Et huet keng 3 Minutte gedauert, bis Real geféierlech iwwer Lénks koum. Den Isco huet sech hei gutt duerchgesat an de Ball liicht an de Réck vun der Defense ofgeluecht. Do hu Ronald a Benzema gewaart, ma et war de Weltfuttballer, dee vu knapp 5 Meter konnt ofzéien an dem Buffon keng Chance gelooss huet.Juve huet sech nom Gol awer net verstoppt. Eng flott Une-Deux tëscht dem Dybala an dem Khedira bréngt den Dybala bal fräi virun de Gol. De Ramos konnt nach in extremis eragräätschen an de Ball zu Corner klären. Et waren animéiert éischt 25 Minutten, ma Chancen op béide Säiten. Eng grouss Chance hat den Higuain no 22 Minutten no engem Fräistouss, ma den Navas konnt mat engem gudde Reflex de Ball nach vun der Linn krazen.Et ass weider ganz interessant bliwwen, mat Chancen op béide Säiten. No ënner anerem 36 Minutte leet de Benzema de Ball perfekt op de Kroos zeréck, deen aus 20 Meter ofzitt ma just d'Lat trëfft. Am Géigenzuch dann eng gutt Chance vu Juvé, ma de Chiellini trëfft de Ball net richteg mam Kapp an e Spiller vu Real ka just nach virum Higuain klären. Et sollte keng Goler méi virun der Paus falen, esou datt d'Madrid mat enger knapper Avance an d'Paus konnt goen.Déi zweet Hallschent huet dunn esou ugefaangen, wéi déi éischt opgehalen huet. Nodeem sech de Benzema an de Strofraum gekämpft huet, konnt de Ronaldo ofzéien a schéisst just knapp laanscht den zweete Potto. Ma direkt am Géigenzuch eng Konter vun Juventus, ma den Navas war um Posten.E Feeler vum Chiellini huet wuel de Gol vum Joer ageleet. De Verteideger a säi Golkipp ware sech net eens an de Ronaldo koum un de Ball. Hie kann zeréckleeën op de Vasquez, ma de Buffon war op der Plaz. D'Aktioun war awer nach net eriwwer. De Ball geet op de Carvajal an dee flankt zeréck. Do stoung de Ronaldo du quasi an der Luucht a mat engem perfekt Fallrückzieher an de rietsen Eck markéiert de Portugis den 2:0.Kuerz no Gol koum et dann nach méi deck fir Juventus. Den Dybala wëll de Ball erofplécken, iwwersäit dobäi awer de Carvajal an trëfft de Spiller vu Real mam Fouss am Bauch. Den Arbitter gräift an d'Täsch a wéist dem Dybala déi zweet giel Kaart. Mat engem Mann méi um Terrain huet Madrid dann och méi Plaz. An der 72. Minutt spillt de Marcelo eng Une-Deux mam Ronaldo a si hiewelen esou déi 5 Leit an der Defense vu Juventus aus. Eleng virum Buffon hieft de Marcelo de Ball iwwert den Italiener an huet dono keng Problemer méi, en iwwer d'Linn ze drécken.Et hätt fir Juventus, déi zum Schluss net méi vill no Vir gewisen hunn, nach schlëmmer ginn. Ma de Buffon war nees no engem Feeler vu senger Defense géint de Ronaldo Meeschter bliwwen an de Kovacic huet just d'Lat getraff. An der Schlussphase huet de Ronaldo nach eng 100-Prozenteg leie gelooss an den Higuain konnt aus der Distanz den Navas net méi iwwerwannen.

Sevilla - Bayern München 1:2 (1:1)

Resumé vun FC Sevilla géint Bayern München 1:2 (03.04.2018) Déi Münchener konnten no engem 0:1 Réckstand de Match nach dréinen.

Bayern huet de Match gutt ugefaangen an déi éischt Minutten dominéiert. An hat och déi éischt gutt Chancen. Eng ganz gutt hat dunn och Sevilla no 20 Minutten. No engem Feeler vum Hummels taucht de Sarabia eleng virum Gol op, ma schéisst aus 8 Meter knapp laanscht. 12 Minutte méi spéit huet hien et du besser gemaach. Eng Flank vum Escudero huet de Sarabia "komesch" ugeholl, konnt sech géint de Bernat duerchsetzen an de Gol markéieren. D'Spiller vu München hunn Handspill reklaméiert, ma den Arbitter huet seng Decisioun net zeréckgeholl.Kuerz no Gol dunn den éischte Wiessel: James koum fir de Vidal, dee wuel ugeschloe war. Kuerz no der Féierung dunn eng geféierlech Situatioun vun de Münchener. De Ribery wollt de Ball an d'Mëtt flanken, de Jesus Navas huet de Ball deviéiert an domadder sengem eegene Golkipp keng Chance gelooss. Obwuel den Ufank vun der éischter Hallschent de Münchener gehéiert huet, war Sevilla déi besser Ekipp an den éischte 45 Minutten.No der Paus goufen d'Bayern nees méi staark a koume besser an de Match. Nach an der 66. Minutt konnt de Soria e Schoss vum Martinez paréieren, ma 2 Minutte méi spéit ass et eng Flank vum Ribery op den zweete Potto, déi den Thiago perfekt mam Kapp unhëlt an esou de Match fir d'Bayern dréint. Ma Sevilla huet sech net opginn a weider probéiert, e Gol ze markéieren. An der 76. Minutt huet de Müller missten hanne klären, soss wier et geféierlech ginn. Déi Münchener selwer hunn et och weider probéiert, ma de Lewandowski huet de Ball laanscht de Gol gesat. An der Schlussphase stoung Bayern ganz kompakt an der Defense an huet op Konter gelauert. Doduerch huet Sevilla et missten aus der Distanz probéieren, fir nach den 2:2 ze markéieren. Ma dat sollt hinnen awer net méi geléngen, esou datt d'Bayern knapp a mat e bësse Gléck 2:1 gewannen.